الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فاران يرفض عرضًا من اتحاد جدة لضمه في يناير

فاران
فاران

كشفت تقرير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن المدافع رافائيل فاران لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفض عرضًا رسميًا من نادي اتحاد جدة السعودي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار التقرير الصحيفة أن فاران يفضّل البقاء مع فريقه مانشستر يونايتد، ولا يُريد الرحيل عنه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ودخل فاران في الفترة الحرة بعقده مع مانشستر يونايتد بالفعل، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولكن هناك بندًا في عقده للتمديد لمدة موسم إضافي.

وحتى الآن لم يتفق فاران مع مانشستر يونايتد على تمديد عقده لموسم إضافي، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

فاران يحسم مستقبله مع مانشستر يونايتد

 

وذكرت تقارير صحفية، أن رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد اتخذ قرارًا بشأن مستقبله مع الفريق الإنجليزي.

صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" أكدت، يوم الإثنين، أن اللاعب الفرنسي قرر البقاء مع مانشستر وعدم الرحيل عن النادي خلال الميركاتو الشتوي.

وقالت إن اللاعب الفرنسي عازم على الاستمرار أطول فترة ممكنة مع "الشياطين الحمر" ما لم تقرر إدارة النادي الاستغناء عن خدماته.

فاران، المنضم إلى يونايتد صيف 2021 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، وجد نفسه خارج حسابات المدرب في المباريات الأخيرة.

وزعمت تقارير أن علاقة المدرب الهولندي والمدافع الفرنسي شهدت توترًا كبيرًا، قبل أن يؤكد تين هاج في مؤتمر صحفي أن هذه التقارير مجرد شائعات، مؤكدًا أن استبعاد فاران جاء لأسباب فنية بسبب قوة المنافسة بين لاعبي يونايتد.

وتردد أن بايرن ميونخ الألماني على استعداد لدفع نحو 25 مليون يورو للاستفادة من خبرات فاران.

ليكيب فاران رافائيل فاران مانشستر يونايتد يونايتد

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