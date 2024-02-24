مواعيد مباريات اليوم السبت 24-2-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد فى الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة بيراميدز ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم السبت 24-2-2024 والقنوات الناقلة

نعرض للقراء مواعيد مباريات اليوم السبت 24-2-2024 في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والذي جاء كما يلي:-

- مباراة مازيمبي ضد بيراميدز: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 8

- مباراة جوانينج جالاكسي ضد الوداد: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة نواذيبو ضد صن داونز: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 8

- مباراة يانج أفريكانز ضد شباب بلوزداد: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة النجم الساحلي ضد الترجي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 1

- مباراة برايتون ضد إيفرتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة كريستال بالاس ضد بيرنلي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 2

- مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة بورنموث ضد مانشستر سيتي: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة غرناطة ضد فالنسيا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة برشلونة ضد خيتافي: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مايوركا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ألميريا ضد أتلتيكو مدريد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة ساسولو ضد إمبولي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناةAD SPORTS Premium 1

- مباراة ساليرنيتانا ضد مونزا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناةAD SPORTS Premium 1

- مباراة جنوى ضد أودينيزي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناةAD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة يونيون برلين ضد هايدنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة بروسيا مونشنجلادباخ ضد بوخوم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة فيردر بريمن ضد دارمشتات 98: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة شتوتجارت ضدكولن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة لوريان ضدنانت: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة ستراسبورج ضد ستاد بريست: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة الطائي ضد لأهلي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة SSC1 HD

- مباراة الحزم ضد الخليج: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

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