الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ليفربول يتفوق على تشيلسي في تاريخ المواجهات قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

مباراة ليفربول وتشيلسي
مباراة ليفربول وتشيلسي

تنطلق اليوم الأحد، القمة النارية بين ناديي ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للموسم الجاري 2023-2024.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة نارية أمام تشيلسي على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ليفربول وتشيلسي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ليفربول وتشيلسي قبل قمة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 159 في تاريخ مواجهات ليفربول وتشيلسي في جميع المسابقات.

- والتقى الفريقان في 158 مباراة من قبل، حقق خلالهم ليفربول الفوز في 71 مباراة، مقابل 48 انتصارًا لفريق تشليسي، بينما تعادلا في 39 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ليفربول 253 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 216 هدفًا من لاعبي تشيلسي.

- وعلى صعيد بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، فقد التقى الفريقان في 9 مباريات، وكانت الكفة متوازنة، بواقع 4 انتصارات لفريق ليفربول، ومثلهم لتشيلسي، وتعادلا في مواجهة واحدة فقط.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ليفربول 21 هدفًا، مقابل 20 هدفًا من لاعبي تشيلسي.

- وتقابل ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في موسم 2021-2022، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 11-10 بركلات الترجيح، ليتوّج الريدز باللقب. 

- ويمتلك فريق ليفربول سجلًا قياسيًا في التتويج بكأس كاراباو، حيث حصد 9 ألقاب من قبل، آخرهم في موسم 2021-2022.

- بينما حصد فريق تشيلسي لقب كأس كاراباو 5 مرات من قبل، آخرهم في موسم 2014-2015.

 

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مشوار ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد تأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه على فولهام بنتيجة 3-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما خطف فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الرابطة، بعدما تغلّب على ميدلزبره بنتيجة 6-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي من المسابقة.

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد هو الذي توّج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية في النسخة الأخيرة لموسم 2022-2023.

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