مشاركة كبيرة من الطلاب في الدورة الـ14 للملتقى الدولي للتعليم العالي "EduGate"

شهد الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate ، في نسخته الـ 14، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 29 فبراير من الشهر الجاري، إقبالا كبيرا من الطلاب للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعات المشاركة فى المعرض الذى يقام برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أقرا ايضًا

من ناحية أخري تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جناح الجامعة بالمعرض رافقه الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور علي شمس الدين رئيس إيديوجيت EduGate ورئيس جامعة بنها الأسبق، والسيدة هيرو مصطفى غارغ السفيرة الأمريكية بالقاهرة التى حرصت أيضا على زياة أجنحة عدد من الجامعات والجامعات الإمريكية المشاركة فى المعرض.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن جامعة بنها حريصة على المشاركة سنويا بالمعرض لإتاحة إمكانية تعرف الطلاب وأولياء أمورهم على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة في مختلف التخصصات، مؤكدا أهمية هذه الملتقيات كونها تناقش المستجدات في منظومة التعليم العالي بجانب كونها فرصة لتسويق مؤسسات التعليم العالي المصرية واجتذاب الطلاب الوافدين.

كما أوضح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أن الطلاب سيطلعون خلال جناح جامعة بنها على كل البرامج الدراسية الجديدة مشيرًا إلى أن الملتقى فرصة مهمة للطلاب وأولياء الأمور لاختيار المرحلة الجامعية لأبنائهم مبكرًا من خلال فعاليات الملتقى التي تحظى باهتمام كبير في الأوساط الجامعية موضحًا أن أسئلة الطلاب وأولياء أمورهم في جناح جامعة بنها عكست الاهتمام بالتعرف على البرامج الدراسية المقدمة من خلال الجامعة وبالأخص البرامج الجديدة المقدمة في مقر الجامعة فى مدينة العبور.

يذكر أن الجلسة الافتتاحية للملتقى قد شهدت كلمات للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور على شمس الدين رئيس إيديوجيت EduGate ورئيس جامعة بنها الأسبق والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، وأخرى للدكتور محمد كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة نيابة عن د محمد بن أعمر مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، وكلمة الأمين العام للاتحاد مجالس البحث العلمى العربية الدكتور عبد المجيد بنعمارة، كما شهد الحفل حضور عددا من الوزراء السابقين للتعليم العالى والصحة وعدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والعربية.

وقال الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، ورئيس ملتقى EduGate، إن تكريم الجامعات المتقدمة في النسخة الأولى من التصنيف العربي يأتي تأكيدا لحرص الملتقى على مد جسور التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات العربية، وإتاحة الفرصة للجامعات المصرية للالتقاء بقيادات جامعات من دول عربية شقيقة وهو ضمن رؤية واستراتيجية الملتقى التي امتدت على مدار عشرة سنوات والذي لاقى نجاحا كبيرا خلال دوراته السابقة.

وأشار " شمس الدين" إلى أن الجامعات العربية كانت تتطلع بتصنيف خاص بهم، وصدر التصنيف العربى الأول قويا منافسًا ومتميزًا وتعتبر إنجازًا بكل المقاييس، مشيدًا بالتصنيف العربى مؤكدًا أنه يعد نموذج رائع للتعاون والعمل المشترك بين المنظمات العربية لتحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات العربية، مضيفًا أننا نتطلع لمزيدًا من التطور والتميز فى السنوات القادمة مع التنوع والجودة.

وشهدت الفعاليات تكريم 28 جامعة مصرية، مدرجة في أول تصنيف عربي، في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي والجامعات بالدولة المصرية في الفترات الحالية، والحرص على توفير كافة سبل الدعم من أجل تحقيق الريادة التعليمية والجودة العالمية بمختلف الجامعات المصرية المتنوعة سواء حكومية أو خاصة أو أهلية أو تكنولوجية.

كما شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من الجامعات المصرية والعربية والعالمية، حيث تعلن نحو 100 جامعة مصرية وعربية ودولية الفرص التعليمية المتاحة بها وبرامجها التعليمية الجديدة، كما يمثل وكلاء المئات من الجامعات الأوروبية والأمريكية وفرص التعليم الدولي وآخر التطورات العالمية في نظم الدراسة والتخصصات، وتشهد الدورة مشاركة لافتة لجامعات 20 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بسفارتها بالقاهرة وإنجلترا، إسبانيا، الهند، ماليزيا، تركيا وفرنسا وغيرها.