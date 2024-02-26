الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المؤبد لشقيقين قتلا جارهما فى الإسكندرية

متهمين
متهمين

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، متهمين بقتل جارهما بالسجن المؤبد، كما قررت مصادرة السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بتعدي كل من "م. ر. م" سائق، وشقيقة "أ. ر. م" سائق توك توك، على المجني عليه "م. خ. ع" بسلاح أبيض.


وتبين من التحقيقات، أن المتهمين منعا المجني عليه من الاختباء داخل العقار محل الواقعة وحال حيازة المتهم الثاني سلاحا أبيض، انقضا عليه وتعديا عليه حتى لقي مصرعه بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها سالف الذكر.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المؤبد السلاح الأبيض مديرية أمن الإسكندرية قسم شرطة الدخيلة

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