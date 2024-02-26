الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بسبب ركنة السيارة.. استمرار حبس المتهم بالشروع في قتل شخص بالجيزة

المتهم
المتهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس عاطل، بتهمة الشروع في قتل فلاح طعنًا خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على ركنة سيارة في أبو النمرس، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

وكانت قد كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة نشوب مشاجرة بين المصاب وعاطل، بسبب خلافات على ركنة سيارة، قام خلالها المتهم بطعن المصاب بسلاح أبيض، مما تسبب في إصابته.


وكانت بداية الواقعة عندما تلقى مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "محمد ف" 40 سنة، فلاح مصاب بطعن نافذ وحالته العامة حرجة ولا يمكن استجوابه وادعاء تعدى آخر ومقيم بدائرة المركز.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

 

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الإجراءات القانونية النيابة العامة قاضي المعارضات مشاجرة

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