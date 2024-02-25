الأحد 25 فبراير 2024
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محافظات

إحالة عامل للمفتى قتل طفلة بالتعدى عليها بالضرب فى الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

‏قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولى، رئيس المحكمة، إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبسه، وكذلك حبس المتهمة الثانية "س.ه.ز"، بعد اتهامه بقتل طفلة، صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبدالكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.
ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 39718 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ من المستشفي العام بوفاة المجني عليها الطفلة "س.ع.ج" بعد التعدي عليها بالضرب، بدائرة القسم.
المتهم ضرب المجني عليها

كشفت التحقيقات، أنه بدائرة قسم الدخيلة قيام المتهم الأول "ع.أ.ع" عامل مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل المجني عليها الطفلة "س.ع.ج" بعد إذ أشبعها المتهم الأول ضربا والاعتداءات البدنية بدأها بوضع لاصق صمغ على فمها مغلقا مداخل الهواء عليها والاعتداء عليها ضربا بالأيدي والأرجل من كافة أنحاء جسدها الهزيل، ثم رطم رأسها الضئيل بالحائط، ثم انهال علي جسدها ضربا بعصا خشبية انتزعها من أثاث المنزل وكذلك حزام جلدي علاوة على عقرها بأسنانه في كافة أنحاء جسدها وأغرق رأسها في إناء كبير الحجم حتى تستفيق ويكمل تسلسل اعتدائه البدني عليها والضغط على رقبتها، واستمر في ذلك طيلة ساعتين، حتى أيقن وفاتها، وكان ذلك في تواجد المتهم الثانية "س.ه.ز" ربة منزل على مسرح الجريمة، وعدم منعها من حماية الطفلة المجني عليها نجلتها من الأذى البدني الواقع عليها من قبل المتهم الأول.

المتهمة تركت المنزل

وكشفت التحقيقات إلى وصول جثمان الطفلة "س.ج ع" الي مستشفي العجمي العام وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت أنها تركت منزل الزوجية بمحافظة البحيرة واصطحابها بناتها الثلاثة ومن ضمنهما المجني عليها، حيث استقرت بشقة بمنطقة الهانوفيل، وأضافت أن المتهم الأول كان يتردد عليها واعتدي بالضرب على المجني عليها حتى فارقت الحياة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها في جلستها المنعقدة.

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