حبس ربة منزل وعشيقها قتلا طفلة وحاولا دفنها بدون تصريح في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل وربه منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بقتل طفة وتكفينها ومحاوله دفنها بدون تصريح، لإخفاء جريمتهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن جثة الطفلة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

بداية الواقعة

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ بوفاة طفلة وبها إصابات بالوجه والجسم وقيام والدتها وشخص آخر بتكفينها ودفنها بدون تصريح دفن.

وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ وباستدعاء والدة الطفلة بدون عمل، لها معلومات جنائية، قررت بأنها متزوجة من عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وقيامها منذ حوالى 10 أشهر بترك مسكن الزوجية وبرفقتها كريمتهما طفلة، عمرها سنة و7 أشهر، غير مُقيدة بالسجل المدني، والإقامة طرف عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية وذلك لحمايتهما من زوجها المذكور.

وكشفت التحقيقات قيام الأخير بمداومة التعدى بالضرب على كريمتها المذكورة مما أدى لحدوث إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم ووفاتها وقيامهما بتكفينها ودفنها بمقابر بدائرة القسم بدون تصريح دفن، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.