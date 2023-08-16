حبس متهم بقتل طفلة بعصا خشبية فى الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل طفلة عشيقته 6 سنوات، بالاعتداء عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية حتى الموت بحجة عدم سماع كلامه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن جثة الطفلة بعد توقيع الكشف الطبي عليها؛ لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود إخطار من مستشفى العجمي العام بوصول طفلة متوفية إثر إصابات متعددة ووجود شبهة جنائية.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المُشار إليه، وبالمعاينة الفحص تبيَّن وصول الطفلة "س.ع.ج.ع" 6 سنوات، مقيمة دائرة القسم، ولها عنوان آخر بكفر الدوار بالبحيرة، متوفاة إثر إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤال والدتها المدعوة "س.هـ.ز" 35 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، قالت إنها تركت مسكن الزوجية بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة والإقامة وأطفالها بشقة مستأجرة بمنطقة الدخيلة، لوجود خلافات بينها وزوجها "والد الطفلة".

وأضافت الأم بارتباطها بعلاقة عاطفية بالمدعو "ع.أ.أ.أ" 26 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، له معلومة جنائية مسجلة، وأنه دائم التردد عليها بالشقة.

وأشارت إلى أن عشيقها تعدى على ابنتها بالضرب بعصا خشبية محدثًا إصابتها المنوّه بها، وأضافت التحقيقات أن الطفلة شعرت في اليوم التالي بحالة إعياء فقامت بنقلها إلى المستشفى وتبيّن وفاتها.

وتم فرض كمين والقبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة "عصا خشبية"، وبمواجهته اعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة، مبررًا جريمته بعدم إطاعة الطفلة له على إثرها أحضر عصا خشبية وقام بضربها بها، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.