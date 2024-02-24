"طفل العقار المجهور" يقود عاملًا إلى "حبل المشنقة" بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافي، اليوم السبت، بإحالة أوراق عامل إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي عما أسند إليه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، بعد اتهامه بخطف طفل داخل عقار مهجور.



بلاغ بخطف طفل داخل عقار مهجور

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 52 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ببلاغ من والدة المجني عليه بقيام المتهم بخطف نجلها داخل عقار مجهور بدائرة القسم.



كشفت التحقيقات، أنه حال سير المجني عليه، 15 سنة، بالطريق العام استدرجها المتهم، عامل، إلى عقار مهجور كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض بأن أشهر بمواجهته سكين، وصعد إلي الي أحد الطوابق وتعدي عليه وهتك عرضه بالقوة تحت التهديد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين أن المتهم بتعاطي المواد المخدرة، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها في جلستها المنعقدة.