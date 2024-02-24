حبس عصابة "الذهب المقلد" بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالنصب على المواطنين وبيع ذهب "مقلد" وإيهامهم بأنه حقيقى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات.

معلومات سرية

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي مكون من عاطلين، لهما معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال بيع ذهب "مقلد" وإيهام المواطنين بأنه حقيقى.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبص عليهما وبتفتيش هما عثر وبحوزتهما علي 13 كيلو جرام ذهب "مقلد" فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.