الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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المشدد 10 سنوات لموظف بشركة أغذية للاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة مسئول بشركة مواد غذائية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا قدره خمسون ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع أحداث القضية، المقيدة برقم 15652 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثانٍ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

وتوصلت التحقيقات إلى أن التحريات دلت إلى قيام المتهم "س.م.ط"، مسئول بشركة مواد غذائية، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه، وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليه وبحوزته جوال بلاستيكي تبين أنه يحتوي على 150 قطعة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتفين، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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