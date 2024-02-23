القاصد يتسلم شهادة تكريم جامعة المنوفية لتقدم تصنيفها بفعاليات الملتقى الدولي للتعليم العالي

تسلَّم الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، شهادة تكريم الجامعة؛ لتقدمها بالتصنيف العربي، حيث كرَّم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة المنوفية وعدد من الجامعات المصرية والعربية التي تم إدراجها ضمن أول تصنيف عربي للجامعات.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الـ14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب "EduGate"، والذي تستمر فعالياته على مدار أسبوع بدءًا من الخميس 22 وحتى 29 فبراير من الشهر الجاري، وذلك بحضورالدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، ورئيس الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGat، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية والدكتور محمد مصطفى كمال ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو والدكتور عبد المجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي.

وأشار رئيس جامعة المنوفية، إلى تقدم الجامعة في التصنيف العربي للجامعات لعام ٢٠٢٣، حيث احتلت الجامعة المرتبة الثامنة على مستوى الجامعات المصرية، والمرتبة التاسعة عشر على مستوى الجامعات العربية من إجمالي ١١٥ جامعة عربية تم تقييمها هذا العام.

ووجَّه أحمد القاصد، الشكر لوزير التعليم العالي والقائمين على التصنيف العربي للجامعات الذي ينفذه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، مشيرًا إلى أن التصنيف يحتوي على مجموعة مؤشرات تغطي جميع الجوانب العلمية والأكاديمية والبحثية، ومنها "جودة التعليم والتدريس والبحث العلمي والابتكارات والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع"، مضيفًا أن هذا التصنيف سيسهم في تعزيز موقع الجامعات العربية في التصنيفات العالمية وسيوفر الفرصة للجامعات لإجراء مقارنات مرجعية إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للجامعات العربية للوصول إلى مستوى الجامعات العالمية.

كما أكد القاصد، اهتمام الجامعة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، إلى جانب سعي الجامعة إلى تنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالي في تطبيق مبدأ المرجعية الدولية والتي أطلقتها الوزارة في مارس 2023، مضيفًا أن الجامعة أنشأت مكتبًا للتصنيفات الدولية والابتكار البحثي يهدف إلى وضع جامعة المنوفية في مصاف الجامعات العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد، أن فعاليات الملتقى بدأت بحفل توزيع شهادات النسخة الأولى للتصنيف العربي للجامعات 2023، وذلك في إطار الحرص على تشجيع الجامعات المصرية والعربية على مواصلة تقديم تعليم عالي الجودة يتوافق مع المعايير الدولية وينافس عالميًا في مختلف القطاعات والتخصصات، ويسهم في تنمية المجتمعات العربية، مشيرًا إلى أن التكريم شمل 28 جامعة مصرية، مدرجة في التصنيف العربي في نسخته الأولى، في ظل التطور والتحديات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والجامعات المصرية، والحرص على توفير كل سبل الدعم من أجل تحقيق الريادة التعليمية والجودة العالمية بمختلف الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو التكنولوجية.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من الجامعات المصرية والعربية والعالمية، حيث ستعلن نحو 100 جامعة مصرية وعربية ودولية الفرص التعليمية المتاحة بها وبرامجها التعليمية الجديدة، كما يمثل وكلاء المئات من الجامعات الأوروبية والأمريكية لعرض فرص التعليم الدولي وآخر التطورات العالمية في نظم الدراسة والتخصصات، كما تشهد الدورة مشاركة جامعات 20 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بسفارتها بالقاهرة وإنجلترا، إسبانيا، الهند، ماليزيا، تركيا وفرنسا وغيرها.