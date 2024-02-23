الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جامعة المنوفية تبحث مشروع إنشاء شركة خاصة للنشر والتوزيع

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

تناقش جامعة المنوفية، مقترحًا بإنشاء شركة خاصة بالطبع والنشر والتوزيع بالجامعة، لتكون رائدة في هذا الأمر.

وكلف الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، نائبه لشئون خدمة المجتمع والبيئة الدكتور صبحي شرف باتخاذ دراسة الجدوى.


ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بإنشاء شركات لتعظيم الأنشطة الخدمية والإنتاجية التي تقدمها المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص داخل جامعة المنوفية.


ووفقا لتوجيهات الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بضرورة الاستعداد لإنشاء هذه الشركات استقبل الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلا من الدكتور محسن عزام أستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة جامعة المنوفية، الدكتورة فاطمة خميس أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة المنوفية، الدكتور طه الفرماوي المدرس بكلية الآداب جامعة المنوفية، الدكتورة إيمان مصيلحي المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية، ابراهيم عبدالقادر مهندس البرمجيات بالجامعة شعبان ابراهيم منصور مدير عام مركز المعلومات بالجامعة.

واستعرض المقترح الخاص بإنشاء شركة للطباعة والنشر والتوزيع بالجامعة وقد انتهى الاجتماع إلى إعداد دراسة جدوى وافية حول الشركة المزمع إنشاؤها، دراسة المقترح المقدم من قسم المكتبات بكلية الآداب جامعة المنوفية، حول إنشاء دار للنشر والتوزيع كنشاط مضاف إلى الأنشطة القائمة بالفعل بمطبعة الجامعة، إنشاء منصة الكترونية كاملة للإعلان عن نشاط دار النشر والتوزيع المزمع إنشاؤها.

جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية دراسة مشروع دار للنشر والطاعه خاصه بالجامعه دار للنشر بجامعة المنوفية

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