الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافـظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لأعمال رصف الطرق وتبطين الترع

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتقديم الدعم الكامل وإزالة المعوقات لتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتغيير واقعهم إلى الأفضل تحقيقًا  لرؤية مصر 2030.


وفي هذا الشأن، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، أعمال قطع الفرمة لطريق ترعة السمسمية بميت شهالة استعدادا لأعمال الرصف، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية بنطاق المدينة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق  لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وأعمال  تبطين ترعة دبركي بزاوية الناعورة ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بهدف ترشيد الفاقد من المياه والارتقاء بمستوى مشروعات تحسين البيئة فضلًا عن عودة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.


فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال فرد طبقة السن  بطريق منوف 25 العراقيه بداية كوبرى سلامه حتى مدرسة شهداء ٦ أكتوبر لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظًا على مصالح المواطنين. 


وفى مركز ومدينة تلا، أشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أنه جار العمل على قدم وساق في أعمال الرصف والتطوير بشارع  مساكن سوق الحديد، وذلك ضمن أعمال التطوير والرصف الجارى تنفيذها بشوارع المدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي. 


و وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتكثيف التواجد الميداني بكافة مواقع العمل والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الأداء، والتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة، لافتًا: إلى أننا مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بنطاق المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتنشيط حركة التجارة بالمحافظة كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة.

محافظة المنوفية محافظ المنوفية رصف الطرق تسريع الأداء تبطين الترع

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