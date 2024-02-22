الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تفاصيل طرح 6 مبانٍ للاستثمار لمدة 25 سنة بحق الانتفاع في المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلنت محافظة المنوفية طرح 6 مزايدات بالمظاريف المغلقة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنظام المظروفين فني ومالي، للاستثمار في قطع أراضي ذات مواقع مميزة مملوكة للدولة بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 25 عامًا. 


وسيتم عمل المزايدات على الأماكن الآتية: 1- مقر الحزب الوطني سابقًا بمنوف مساحة ١٥٣٦ م٢، التأمين المؤقت  ۱۰۰۰۰۰۰ جنيه جلسة الاستفسارات السبت ٢ / ٣ / ٢٠٢٤، جلسة فتح المظاريف الفنية السبت الموافق ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٤


ثانيا ٢-مقر مبنى تحسين البيئة بالباجور مساحة ١٦٠٠ م٢، التأمين المؤقت  ۲۵۰۰۰۰ جنيه جلسة الاستفسارات الأحد ٣ / ٣ / ٢٠٢٤، جلسة فتح المظاريف الفنية الأحد ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٤


ثالثا٣-موقف قويسنا - القاهرة بقويسنا مساحه ۱۲۰۰ م۲، التأمين المؤقت ۵۰۰۰۰۰  جنيه جلسة الاستفسارات الاثنين ٤/ ٣ / ٢٠٢٤، جلسة فتح المظاريف الفنية الاثنين ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٤


رابعا٤-مقر الادارة الفنية ( جراج المحافظة ) بحى غرب شبين الكوم مساحه ۷۹۷ م۲، التأمين المؤقت ( ۲۵۰۰۰۰ ) جنيه، جلسة الاستفسارات الثلاثاء ٥ / ٣ / ٢٠٢٤، جلسة فتح المظاريف الفنية الثلاثاء ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤


خامسا٥-أرض بجوار حديقة مصر بحى غرب شبين الكوم بمساحة ۳۱۹ م ۲، التأمين المؤقت ( ٢٥٠٠٠٠)جنيه جلسة الاستفسارات الأربعاء ٦ / ٣ / ٢٠٢٤، جلسة فتح المظاريف الفنية الأربعاء ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٤


سادسا٦_أرض مقام عليها مبنى الجمعية الاستهلاكية بأشمون بمساحة ۱۱۳٠م۲، التأمين المؤقت ( ٢٥٠٠٠٠ ) جنيه جلسة فتح المظاريف الفنية الخميس ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٤


وأعلنت المحافظة عن سعر كراسة الشروط الأولى ۲۰۰۰ جنيه للمزايدة رقم (1)، و٤٩٩ جنيهًا للقطع أرقام ( ٢، ٤، ٦،٥ )، و٦٩٩ جنيه رقم (3) وتطلب من ادارة المخازن نظير سداد ثمنها.
 

وسوف يتم عقد جلسات الاستفسارات الساعة الثانية ظهرا بقاعة الاجتماعات بالمحافظة فى تاريخ كل جلسة، جلسات فتح المظاريف الفنية الساعة الثانية عشر ظهرا بادارة التعاقدات بالمحافظة في تاريخ كل جلسة. 


كما سيتم تسدد تأمين نهائي بنسبة ١٠ ٪ في حالة الترسية من قيمة العقد عن الثلاث السنوات الأولى، ويجدد قبل بداية كل ثلاث سنوات تالية بمراعاة الزيادة التراكمية السنوية.

محافظة المنوفية أصول غير مستغله حق الانتفاع لمدة ٢٥ عام مباني غير مستغله العام المالي 2023 2024

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