محافظ المنوفية: المرضى الفلسطينيون بمستشفى شبين الكوم حالتهم مستقرة

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الحالات المرضية الفلسطينية المتواجدة داخل مستشفى شبين الكوم التعليمي جميعها مستقرة ويقدم لهم فائق الرعاية الصحية اللازمة، في ظل متابعته على مدار الساعة.

وكشف مصدر طبي بمستشفى شبين الكوم التعليمي، عن عدد الفلسطينيين المتواجدين داخل جدران مستشفى شبين الكوم التعليمي ما بين مرضى ومرافقين لهم، ويقدم لهم فائق الرعاية الطبية والإنسانية من الجهات المعنية وأهالي المحافظة.

وأكد المصدر لـ“الدستور”، أن هناك 10 مرضى فلسطينيون يعالجون داخل المستشفى وأغلبهم من أمراض المخ والأعصاب عدا حالتين لطفلة مهينار تعالج من الكلى وسيدة أخرى تبلغ من العمر 56 عاما تعالج من الأمراض الباطنية، وذلك بخلاف 12 مرافق لهم.

وأوضح أن المرضى والمرافقين وصلوا على دفعتين عن طريق الإسعاف المصرية التي استلمتهم من الصليب الأحمر تحت إشراف الجهات المعنية المصرية، في ظل الدعم اللا محدود من القيادة المصرية للحالات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

وكان قد زار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عددًا من الأسر الفلسطينية المصابة بمستشفى شبين الكوم التعليمي " مبنى الطوارئ الجديد " ذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، بحضور الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، الدكتور تامر مقشط مدير مستشفي شبين الكوم التعليمي.

وحرص المحافظ، على المرور علي جميع الحالات المتواجدة بالمستشفي والإطمئنان علي حالتهم الصحية ومدي توافر جميع إحتياجاتهم والخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة لهم، وشدد محافظ المنوفية علي الأطقم الطبية بتقديم الرعاية الطبية علي أعلي مستوي لأشقائنا الفلسطينيين وإجراء كافة الفحوصات والأشعة والتدخلات الطبية اللازمة للحالات بالشكل الذي يضمن سرعة شفائهم، مشيرًا الي الجاهزية الكاملة لكافة مستشفيات المحافظة والإستعداد التام لاستقبال أي حالات من مصابي غزة، مؤكدًا لهم حرص القيادة السياسية علي تقديم أفضل الخدمات الطبية والإنسانية والدعم اللازم لهم، لافتًا إلي أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا لمساعدة الأشقاء في فلسطين في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هذا وقد قدم المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير للرئيس السيسي لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلي مستوي من الرعاية الصحية لهم وأسرهم.