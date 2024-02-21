الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التربية الرياضية بجامعة المنوفية تحصد المركزين الأول والثاني في العروض الرياضية

فريق جامعة المنوفية
فريق جامعة المنوفية

شاركت جامعة المنوفية، في العروض الرياضية علي مستوي الكليات المتخصصة والجامعات المصرية، التي انطلقت 17 فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأشرف على تنظيمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزارة، بمشاركة 17 كلية تربية رياضية بنين وبنات على مستوى الجمهورية، و14 معهدا أزهريا، بالإضافة إلى 15 مدرسة رياضية، وبلغ عدد المشاركين  1500 طالب وطالبة بجميع المستويات، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية. 

وأعلن الدكتور أحمد القاصد، أن كلية التربية الرياضية حصلت على بالمركز الاول "بنين" والمركز الثاني"بنات" في العروض.

وأشار القاصد، إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى ان اخراج الطاقات الابداعية للشباب وتعزز قيم الولاء والانتماء، والتعبير بشكل فني وابداعي عن نجاحات وإنجازات مصر عبر التاريخ، وذلك من خلال رسم لوحات فنية من خلال العروض الرياضية. إلي جانب التقارب والتعارف الذي تحققه هذه التجمعات الشبابية بين المشاركين على مستوى الجمهورية.

كما وجه رئيس الجامعة،  الشكر للكلية والطلاب والطالبات المشاركين في اللقاء على أدائهم المشرف ومجهوداتهم الكبيرة التي قدموها خلال فعاليات المسابقة متمنيا لهم دوام الرقي والتقدم.

كما أشرف علي الطلاب  الدكتور نعيم محمد فوزي عميد الكلية والدكتور عماد السرسي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقسم التمرينات والعروض الرياضية بالكلية والدكتور بهاء الدين عبد الفتاح راضي والدكتورة ماجدة شعلة.

يذكر أن الفرق المشاركة  تنافست بصالة حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر وكانت لجنة التحكيم من أساتذة كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية وقد حصل الفريق الحاصل على المركز الأول طلاب على مبلغ 15 الف جنية والمركز الثاني طالبات 10 آلاف جنية.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية المركز الأول والثاني من نصيب جامعة المنوفية مسابقة العروض الرياضية الجامعات المصرية

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