الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الكشف مجانًا على 2290 حالة بقافلة "الوزراء" وبنك الشفاء في المنوفية

جانب من القافله
جانب من القافله

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من توقيع الكشف الطبي المجاني على 2290 حالة من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، من خلال تنفيذ القوافل الطبية العلاجية التي انطلقت يومي 19، 20 فبراير الجاري بمقر الوحدة الصحية بقرية طوخ دلكا مركز تلا، وأسفرت عن تحويل 163 حالة لعمل الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، فضلًا عن عمل نظارات بالمجان لـ275 حالة المكتشف إصابتها بمسببات ضعف الإبصار.


وأشار محافظ المنوفية، إلى استمرار عمل تلك القوافل  يومي الأربعاء والخميس الموافق 21 و22 من فبراير الحالي بمركز أشمون لتقديم خدمات صحية أفضل لأهالينا بقرى الريف المصري، والتي تضم تخصصات ( عظام – باطنة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة ) فضلًا عن قافلة رمد متكاملة ويتم الفحص والكشف بالمجان على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي.


محافظ المنوفية: مستمرون في تقديم الخدمات الطبية لأهالينا


وأشاد المحافظ بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم، موجهًا بتذليل كافة العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة لتلك القوافل لتحسين مستوى الخدمة للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن بقرى الريف المصري وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

 

ويتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بتقديم خدمات صحية أفضل لأهالينا بقرى الريف المصري، من خلال التنسيق والتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء لتوفير الرعاية الطبية والصحية للأسر والفئات الأولى بالرعاية  للحد من آلامهم ومعاناتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

محافظ المنوفية قافلة مجانية قرية ظوخ دلكا قافلة مجلس الوزراء محافظة المنوفية

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