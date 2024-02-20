محافظ المنوفية يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بالباجور لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح، اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية واللحوم بمدينة الباجور، وسط إقبال كثيف من المواطنين، يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد لشهر رمضان وتوفير كل السلع الأساسية ورفع العبء عن كاهلهم، بحضور مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمدينة الباجور، المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين.

تفقد المحافظ منتجات المعرض الذي يضم (الأرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات)، وغيرها من المنتجات الضرورية، وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة والاطمئنان من المواطنين بالالتزام بالأسعار مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، موجهًا وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة للحالة العامة للمعارض وزيادة الكميات المعروضة من السلع لإتاحتها بصفة مستمرة أمام المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وخلال افتتاحه المعرض، أشار المحافظ إلى أن افتتاح "معارض أهلا رمضان" تأتي تباعًا بكل أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمات لأهالينا بهدف رفع العبء عن كاهلهم ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

وأكد “أبوليمون” أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كل الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، ومراقبة جودة السلع والأسعار، كما تشهد تلك الجهود تعاون الجهات الإدارية بالمراكز والقرى مع الجهات الرقابية فيما يخص المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.