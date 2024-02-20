محافظ المنوفية يفاجئ منفذ لبيع لحوم وزارة الزراعة للتأكد من الالتزام بالتسعيرة

فاجأ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، منفذًا لبيع اللحوم الطازجة التابع لمديرية الزراعة والمقام أمام كوبري مبارك بحي شرق شبين الكوم، لمتابعة مدى الإلتزام بالأسعار المقررة وجودة المنتجات المعروضة.



وأجرى المحافظ، اليوم الثلاثاء، حوارًا مع عدد من المواطنين اطمأن فيه عن أسعار بيع اللحوم حرصًا على حقوقهم ومنع استغلالهم، حيث تلاحظ التزام العارضين بالمنفذ بقوائم الأسعار المعلنة، موجهًا إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بالمرور اليومي المكثف ليلاً ونهارًا وتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على المنافذ والمعارض بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة توافر السلع والتأكد من ضبط الأسعار والالتزام بالتسعيرة المعلنة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم الأساسية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.



وأكد محافظ المنوفية حرص المحافظة على توفير كافة السلع الغذائية والمنتجات بالمنافذ والمعارض بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وإتاحتها أمام المواطنين لضمان تلبية كافة احتياجاتهم بصفة مستمرة



وافتتح أمس الاثنين، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم بحى غرب شبين الكوم بمنطقة عمر أفندي، وسط فرحة المواطنين، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، الأستاذة هناء عقيلة رئيس حي غرب.