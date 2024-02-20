جامعة المنوفية تنظم ملتقى توظيف جديد لتوفير فرص عمل للخريجين

أعلنت جامعة المنوفية عن تنظيم ملتقى توظيفي جديد، مختلف في كل محتوياته حيث يعمل على ربط الطلاب بسوق العمل، ويوفر فرص عمل خاصة لذوي الهمم، وتوفير حلقات نقاشية خاصة حول قانون العمل

وأشارت جامعة المنوفية إلى تحديد يوم الاثنين 23 أبريل 2024، موعدا لانطلاق ملتقى التوظيف الافتراضي، في حدث افتراضي فريد من نوعه يربط الطلاب بالشركات ويوفر فرص توظيف مناسبة.

وأكدت جامعة المنوفية على الالتزام بمبادئ الشمول والدمج لكل طلابنا، ولأجل ذلك أوضحت الجامعة أن الملتقى يوفر حلقات نقاشية مخصصة لشرح قوانين العمل الخاصة بذوي الإعاقة، ولأن مساهمتهم في سوق العمل أمر لا غنى عنه، حرصت على توفير فرص مناسبة لهم في معظم الشركات المشاركة في الملتقى.

ووجهت الجامعة طلابها للتسجيل في ملتقى التوظيف الافتراضي والتوجه إلى المركز الجامعي لمعرفة تفاصيل أكتر عن فرص العمل والشركات.

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لجنة الجودة والإعتماد لتقييم ٩ برامج تعليمية محتلفة بكلية الزراعة، وتستمر فعاليات الزيارة حتى الثاني والعشرين من فبراير الجاري لوضع معايير الجودة بالبرامج وبحث تفعيل كافة الإجراءات التعليمية والبحثية والإدارية للحصول على الاعتماد وذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن جامعة المنوفية تسعي دائما لمواكبة المستحدث في التعليم الجامعي بإدخال برامج جديدة بالكليات ومنها كلية الزراعة لما تشملها من تخصصات زراعية وصناعية هامة، مشيرا إلى أن الجامعة تدعم الكلية في كل التخصصات للحصول على الجودة والإعتماد ومواكبة متطلبات سوق العمل من خلال إعداد خريج جامعي متميز في التخصصات الزراعية والصناعية وتحقيق مستويات متقدمة في الجوانب المختلفة للتنمية الشاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ضمت لجنة الجودة والاعتماد الدكتور حامد محمد عمارة أستاذ بكلية التربية النوعية جامعة دمياط رئيس فريق مراجعة وإعتماد برنامجي الإقتصاد والإرشاد وبرنامج الإنتاج الحيواني وأحمد سليمان عبداللاه أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة ورئيس فريق الهندسة الزراعية والأراضي والمياة والإنتاج النباتي (محاصيل وبساتين) والدكتور مصطفي إبراهيم ثروت أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ورئيس فريق مراجعه وإعتماد برنامجي الحشرات والبيوتكنولوجي وبحضور الدكتور أيمن حافظ عميد الكلية والدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتورة نجلاء أحمد نائب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتور أحمد الخولي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف علي قطاع الجودة بالكلية والدكتور أحمد عبدالقوي أستاذ بالكلية ومدير وحدة ضمان الجودة.