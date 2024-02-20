فريق "هندسة المنوفية" يفوز بالمركز الأول في مسابقة الهاكثون بآلة طباعة ثلاثية الأبعاد

حصد فريق من هندسة شبين الكوم التابع لجامعة المنوفية المركز الأول في مسابقة الهاكثون التي تنظمه جامعة بنها سنويا في ابتكار صناعة آلة طباعة ثلاثية الأبعاد، لمساعدة ذوي الهمم.

وشارك فريق "Biofab" من طلاب البكالوريوس بقسم هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكي بكلية الهندسة- جامعة المنوفية بفعاليات الهاكثون الذي تنظمه جامعة بنها سنويًا في دورته الثالثة للتقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم تحت شعار "الوطن يحتاج جميع الهمم".

ونافس الفريق ضمن ثلاثين فريقًا من مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بالجمهورية.

انتهى تقييم المشاريع بإعلان فوز الفريق بالمركز الأول فى فئة "الصحة الرياضية" عن مشروع (تصميم آلة طباعة ثلاثية الأبعاد لانتاج الانسجة الحيوية)، حيث أعلنت النتائج النهائية فى ختام فعاليات المسابقة، وحصل الفريق على شهادة تقدير وجائزة مالية، وحاز المشروع قدرًا كبيرًا من اهتمام الشركات والمؤسسات الراعية للمسابقة التى تواصلت مع الفريق لتقديم الدعم اللازم لتصنيع هذه التصميمات وإنتاج الأنسجة لخدمة القطاع الطبي.



أشرف على أعمال الفريق ومشروعه البحثي الأستتاذ الدكتور أحمد السيسى، مهندس فرح تامر بقسم هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكي، وتتقدم كلية الهندسة للمشرفين وللطلاب بخالص التهاني على هذا الإنجاز الرائع.