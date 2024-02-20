الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فريق "هندسة المنوفية" يفوز بالمركز الأول في مسابقة الهاكثون بآلة طباعة ثلاثية الأبعاد

فريق هندسة شبين الكوم
فريق هندسة شبين الكوم

حصد فريق من هندسة شبين الكوم التابع لجامعة المنوفية المركز الأول في مسابقة الهاكثون التي تنظمه جامعة بنها سنويا في ابتكار صناعة آلة طباعة ثلاثية الأبعاد، لمساعدة ذوي الهمم.

وشارك فريق "Biofab" من طلاب البكالوريوس بقسم هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكي بكلية الهندسة- جامعة المنوفية بفعاليات الهاكثون الذي تنظمه جامعة بنها سنويًا في دورته الثالثة للتقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم تحت شعار "الوطن يحتاج جميع الهمم".

ونافس الفريق ضمن ثلاثين فريقًا من مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بالجمهورية.

 انتهى تقييم المشاريع بإعلان فوز الفريق بالمركز الأول فى فئة "الصحة الرياضية" عن مشروع (تصميم آلة طباعة ثلاثية الأبعاد لانتاج الانسجة الحيوية)، حيث أعلنت النتائج النهائية فى ختام فعاليات المسابقة، وحصل الفريق على شهادة تقدير وجائزة مالية، وحاز المشروع قدرًا كبيرًا من اهتمام الشركات والمؤسسات الراعية للمسابقة التى تواصلت مع الفريق لتقديم الدعم اللازم لتصنيع هذه التصميمات وإنتاج الأنسجة لخدمة القطاع الطبي.


أشرف على أعمال الفريق ومشروعه البحثي الأستتاذ الدكتور أحمد السيسى، مهندس فرح تامر بقسم هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكي، وتتقدم كلية الهندسة للمشرفين وللطلاب بخالص التهاني على هذا الإنجاز الرائع.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية لتمكين ذوي الهمم مسابقة الهاكثون الة طباعه

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بطريق "شنوان – شبين الكوم"

محافظ المنوفية يفتتح معرض "أهلًا رمضان" في شبين الكوم

"العليا للانتخابات" تدعو "مهندسي المنوفية" للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي.. الجمعة

الأكثر قراءة

عاجل| رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة