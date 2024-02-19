محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بطريق "شنوان – شبين الكوم"

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع رصف الطرق، حيث تفقد أعمال الرصف والتطوير بطريق شنوان – شبين الكوم بطول 2.5 كم، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، رافقه خلالها محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية، المحاسب السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

يأتي ذلك في إطار الوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل كون قطاع الطرق ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.



ووجه محافظ المنوفية، بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، كما كلف رئيس الوحدة المحلية لشبين الكوم بسرعة استكمال أعمال رفع التراكمات والمخلفات الموجودة على جانبي ترعة شنوان لإضفاء مظهر حضاري وجمالي وحفاظا على الصالح العام.



وخلال الجولة، أوضح ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه جرى الانتهاء من أعمال قطع الفرمة وإنشاء أرصفة جديدة ورفع مطابق الصرف الصحي وبلاعات مياه الأمطار ورش طبقة البيتومين اللاصقة باستخدام تقنية FDR لإعادة تدوير الطبقات الاسفلتية المتهالكة، يأتي ذلك في ضوء الخطة الشاملة للنهوض بالبنية التحتية والأساسية لتطوير شبكات الطرق الداخلية والمحاور المرورية.



وأكد المحافظ المنوفية، أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة، وأن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة لإحداث نقلة حضارية بالمحافظة حتى يشعر المواطن بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقًا لرؤية مصر 2030.