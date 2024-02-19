الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بطريق "شنوان – شبين الكوم"

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع رصف الطرق، حيث تفقد أعمال الرصف والتطوير بطريق شنوان – شبين الكوم بطول 2.5 كم، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، رافقه خلالها محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية، المحاسب السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

 

يأتي ذلك في إطار الوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل كون قطاع الطرق ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.


ووجه محافظ المنوفية، بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق،  كما كلف رئيس الوحدة المحلية لشبين الكوم بسرعة استكمال أعمال رفع التراكمات والمخلفات الموجودة على جانبي ترعة شنوان لإضفاء مظهر حضاري وجمالي وحفاظا على الصالح العام.


وخلال الجولة، أوضح ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه جرى الانتهاء من أعمال قطع الفرمة وإنشاء أرصفة جديدة ورفع مطابق الصرف الصحي وبلاعات مياه الأمطار ورش طبقة البيتومين اللاصقة باستخدام تقنية FDR لإعادة تدوير الطبقات الاسفلتية المتهالكة، يأتي ذلك في ضوء الخطة الشاملة للنهوض بالبنية التحتية والأساسية لتطوير شبكات الطرق الداخلية والمحاور المرورية.


وأكد المحافظ المنوفية، أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة، وأن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة لإحداث نقلة حضارية بالمحافظة حتى يشعر المواطن بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقًا لرؤية مصر 2030.

محافظة المنوفية محافظ المنوفية تفقد رصف الطرق طريق شبين الكوم شنوان

مواد متعلقة

الشيخ أحمد أبوخطوة.. حكاية "ابن منوف" الذى أسر القلوب بجمال صوته فى تلاوة القرآن

محافظ المنوفية يطمئن على حالة المرضى الفلسطينيين بمستشفى شبين الكوم التعليمى

محافظ المنوفية يلتقي وفد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بـ"الوزراء"

"العليا للانتخابات" تدعو "مهندسي المنوفية" للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي.. الجمعة

غدًا.. قطع المياه عن تلا وطوخ دلكه وميت أبوالكوم

سقطت أسطوانة بوتاجاز على رأسه.. مصرع رضيع فى المنوفية

"تضامن المنوفية" تنظم معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا للأسر الأولى بالرعاية بأشمون

لتطهير الشبكات.. "مياه المنوفية" تعلن قطع المياه عن مدينة شبين الكوم غدا

الأكثر قراءة

لتلبية احتياجات المواطنين.. إعادة توزيع منافذ أهلًا رمضان المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟

قرار من المحكمة بشأن إخلاء سبيل سما المصرى

الحلقات الأخيرة.. موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟

إسرائيل وحزب الله.. استراتيجية المواجهة وتداعيات وقف إطلاق النار