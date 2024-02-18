"تضامن المنوفية" تنظم معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا للأسر الأولى بالرعاية بأشمون

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، جمعية الأورمان فى تنظيم معرض بقرية سبك الأحد بمركز أشمون، وذلك لتوزيع ملابس جديدة مجانا على 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز أشمون فى محافظة المنوفية بحضور ميرفت رمزى، وكيلة، مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية.

وأكدت ميرفت رمزي، وكيلة مديرية التضامن بالمنوفية، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي؛ للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

معايير الاستفادة من المعارض

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض توزيع الملابس الجديدة من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف الوجود في كل المحافظة، وأنه حتى الآن تم تنظيم المئات من معارض الملابس في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية، وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأوضح "شعبان" أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة.

يذكر أن توزيع "الأورمان" للملابس الجديدة يأتي استكمالًا لجهود الجمعية التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة، من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.