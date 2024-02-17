السبت 17 فبراير 2024
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محافظات

محافظ المنوفية: توزيع 35 ألف طن أسمدة على المزارعين بدءًا من الموسم الشتوي

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، تقريرًا عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع، حيث أفاد المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة، حيث تم الانتهاء من توزيع أكثر من 35 ألف طن نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق المحافظة، اعتبارًا من بداية الصرف للموسم الشتوي في الأول من أكتوبر 2023 وحتى 17 فبراير  الجاري.

وأكد توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية وجارٍ توزيعها على المزارعين وفق الضوابط والقواعد المنظمة لذلك لضمان وصولها للمزارعين المستحقين، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على استخراج 42 ترخيص تشغيل (مزارع دواجن وماشية، محلات أعلاف)، وإجراء 9 معاينات ميدانية لـ مزارع دواجن وماشية ومصانع تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص.

وأوضح إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ 9 كيلو و400 متر، حيث شمل تطهير تعاونى وتحسين بمراكز بركة السبع، الشهداء، منوف، قويسنا، تلا، أشمون، وذلك خلال أسبوع والتي تخدم مساحة 434 فدانًا.

وجارٍ المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مع استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كل المخلفات ونواتج التطهير أولًا بأول، حفاظًا على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي.

وفي إطار تكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها، تم المرور على مساحة (6550) فدان من الخضر والفاكهة للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى دخل المزارعين.

وأكد محافظ المنوفية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير كل الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فضلًا عن دعم الفلاح من خلال تقديم التسهيلات لإقامة العديد من المشروعات الزراعية وغيرها لتحقيق عائد للأسر الريفية وتحقيق التنمية المستدامة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية ٣٥ الف طن أسمدة ٩كم مساقي خصوصيه تطهير المساقي

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