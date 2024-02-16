محافظ المنوفية يتابع جهود رؤساء المدن بالمرور الميدانى لمشروعات رصف الطرق

شدد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة جهودها المكثفة في المتابعة الميدانية لتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية الأساسية لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل.

وفي ضوء ذلك، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، أعمال وضع طبقة الرصف النهائية بطريق 98 الحربي (دلهمو - لبيشة)، والذي يتم رصفه بداية من قرية دلهمو وحتي قرية لبيشة، مرورًا بقرية طهواي ومؤنسة والإنجب ورملة الإنجب وذلك بطول 13 كم، حيث تم الانتهاء من رصف حوالي 4كم بداية من كوبري طهواي وحتي مدخل قرية مؤنسة.

كما تابع فرد طبقة السن بشارع شكري القواتلي، والذي يتم رصفه بطول 750م، وكذا أعمال فرد طبقة السن والأساس بشارع محمد فريد بطول 550 م، يأتي هذا ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن أعمال تطوير ممشى أشمون الجديد (الطريق الدائري )، بطول 1500م، والتي تضم تركيب برجولات مزودة بفوانيس ديكورية وكاميرات مراقبة ونجيلة طبيعي وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد للمواطنين وأحواض زهور، وانترلوك، ووسائل ري حديثة لترشيد استهلاك المياه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير متنفس جمالي لأهالي وزائري المدينة.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك ورفع مناسيب غرف الصرف الصحي بشارع حضانة الشروق بطول 500م ضمن الخطة الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة.

وفى مركز ومدينة بركة السبع، أشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أنه جار الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بمنطقة التأمين، وكذا منطقة مساكن السيد نصر، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وحفاظًا علي مصالح المواطنين، فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أعمال الرصف والتطوير النهائية بعدد من الشوارع خلف استراحة مجلس المدينة ومتفرعات المهد الديني والجمعية الزراعية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية.

وفي نطاق حي شرق، أوضحت رئيس الحي، أنه جار العمل على قدمٍ وساق في تطوير شوارع الجندي ولبيب الزناتي والحرمين بمتفرعات شارع طلعت حرب، وكذا تركيب بلاعات مياه الأمطار بشوارع الخولي ونور الصالحين بمنطقة ميت خاقان، وذلك لإضفاء المظهر الحضاري كونها منطقة حيوية ومهمة.

وأكد محافظ المنوفية، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستسهم بدورها في تنشيط حركة التجارة داخل المحافظة كون قطاع الطرق أحد أهم محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.