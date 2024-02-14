بالأسماء.. محافظ المنوفية يعتمد حركة تنقلات محدودة بالوحدات المحلية

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، القرار رقم 169 لسنة 2024 والذي تضمن تكليف وفيق حسن عبد السلام مدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، برئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، وتكليف فريد محمد دراز نائب رئيس مركز ومدينة بركة السبع، برئاسة الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان.

وشمل القرار نقل سالم الجندي نائب رئيس مدينة سرس الليان إلي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وكذا نقل رؤساء الوحدات المحلية لمدن تلا وسرس الليان إلي ديوان عام محافظة المنوفية.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي الارتقاء بالجهاز التنفيذى للمحافظة والدفع بكوادر جديدة قادرة علي الارتقاء بمنظومة العمل وسرعة إنجاز المهام وتطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين.