أندية المنوفية تناقش أزمة إخلاء طرف موظفيها

اجتمع ممثلو أندية المنوفية مع قيادات الشباب والرياضة في المحافظة، لحل أزمة طلب المديرية إخلاء طرف موظفيها من الأندية حسب توجيهات الجهاز المركزي للمحاسبات، الأمر الذي قد يسبب أزمة كبيرة للأندية الصغيرة لعدم قدرتها المالية لحل لتعيين موظفين وتحمل رواتبهم الشهرية.

حضر الاجتماع الدكتور سمير كرم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، والدكتور محمد سلامة، وكيل المديرية للرياضة، مدير إدارة المراجعة والحوكمة، مدير إدارة الموارد البشرية، مدير إدارة الهيئات، مديري الإدارات الفرعيةرؤساء مجالس الأندية الرياضية.

وناقش الاجتماع آخر مستجدات الوضع بالأندية الرياضية بالمحافظة وبحث سبل تطوير مواردها وتعظيم إيراداتها، ولتغطية احتياجات الفرق الرياضيه والأجهزة الإدارية والتنفيذية، وكذلك مناقشة وضع العاملين بالأندية والمنتدبين من الجهة الاداريه وفقًا لآخر مستجدات الموقف للوصول إلى حلول قانونية من شأنها الحفاظ على قوام الانديه الرياضية بالمحافظة لاستمرار أداء دورها الحيوي والهام دون المساس بمستحقات أحد من العاملين ودون المخالفة للوائح والقوانين المعمول بها وفقًا لتوجيهات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية في هذا الشأن.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، باحتواء الأزمة والتعامل معها قانونا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرار عمل الأندية بشكل طبيعي، في إطار استمرار دعمه للهيئات الرياضية بالمحافظة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين وعدم المساس بمقدرات وحقوق الأندية الرياضية بالمحافظة.

وفي وقت سابق، وصل للأندية الرياضية في قرى ومراكز محافظة المنوفية،خطابات من مديرية الشباب والرياضة، نصه كالآتي “إيماءا الى كتابكم بعدم قدرة النادي على تحمل رواتب العاملين المنتدبين للعمل بالنادي، طرفكم وتنفيذا لتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات لتلافي المخالفة وفي ضوء اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية المادة (35 )بند رقم 16، فإن تعيين المدير التنفيذي، والعاملين بالنادي من اختصاص مجلس إدارة النادي وبناءا على ما ورد الينا من المديرية “إدارة الموارد البشرية يتم اخلاء طرف العاملين، المنتدبين ودفعهم لديوان عام المديرية بموعد اقصاه أسبوع من تاريخة، مع اعتبار الموضوع هام وعاجل”.