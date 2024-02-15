جامعة المنوفية تعلن انطلاق مبادرة "مدرسة صديقة للبيئة"

أعلنت جامعة المنوفية انطلاق فعاليات مبادرة مدرسة صديقة للبيئة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، في إطار التوجه القومي والمجتمعي للتوجه نحو البيئة والمحافظة عليها في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة، وتفعيل معايير خضرنة المؤسسات، ومن الإيمان بالدور المجتمعي والتنموي لجامعة المنوفية وكلياتها في الاهتمام بالبيئة ودعم المؤسسات المختلفة لتحقيق الاستدامة على المستويات المادية والكيفية وتكريس معايير صداقة البيئة.

ونسقت جامعة المنوفية، مديرية التربية والتعليم لتجربة بمدرسة عبد الرحمن الديب الأحمدية سابقا بإدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية، وذلك للوصول إلى نموذج المدرسة الخضراء صديقة البيئة، وتكريس المعايير الخاصة بها، بالاعتماد على الكوادر والطاقات العلمية والفنية والاستشارية بكليات جامعة المنوفية، وذلك من خلال برنامج متكامل وتضافر الجهود الخلاقة في هذا الإطار.

واستقبل وفد المبادرة من الكليات الدكتورة سهام خضر مديرة المدرسة وفريقها، وتشكل فريق المبادرة من كلية التربية، كلية الاقتصاد المنزلي، كلية الإعلام، كلية الزراعة، كلية التربية الرياضية، كلية التربية للطفولة المبكرة، كلية التربية للتربية النوعية بأشمون.

وتفقد وفد المبادرة المدرسة بالكامل والفناء المدرسي والسياج الأخضر الخاص بها والمسرح التعليمي وفصول الرياض ومعامل المدرسة والمكتبة والفصول الدراسية، ومصادر التعلم وقاعات الأنشطة واشتراطات الأمن والسلامة وملفات الجودة والاستدامة.

كما تم تحديد الاحتياجات الخاصة بالمدرسة، والاتفاق على آليات تفعيل المبادرة والجدول الزمني للفعاليات والأنشطة المصاحبة في فترة التنفيذ واستيفاء المعايير.