جامعة المنوفية تفوز بالمركز الأول بهاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، فوز فريق الجامعة بالمركز الأول في مسار الصحة والرياضة بمسابقة هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم، الذي نظمته جامعة بنها، في الفترة من ١٠ إلى ١٣ فبراير، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم ومعهد تكنولوجيا المعلومات.

وجرى تكريم فريق جامعة المنوفية في الحفل الختامي للمسابقة، ضمن فرق الجامعات الفائزة في مسابقات الهاكاثون، وفقًا لمجالات ومسارات التنافس المحددة، وهي الصحة والرياضة، الإتاحة والترفيه، والتعليم والتوظيف.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز تكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشاركة في مجال تطوير التقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير البرمجيات والتطبيقات التي تساعد في تحسين حياة الأشخاص ذوي الهمم، عن طريق توفير وصول أفضل إلى المعلومات والخدمات إليهم أو من خلال تطوير التقنيات التي تسهل التفاعل والتواصل لهؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى أهمية وضرورة دعم وتمكين وتحفيز الطلاب ذوي الهمم بالجامعات المصرية.

وأضاف القاصد، أن مشاركة الجامعة في هذه المسابقة تأتي في إطار الإيمان بدور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات في دعم التحول الرقمي والسعي إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية

شارك فريق الجامعة تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومرفت عرفة مديرة إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي

وضم الوفد من الطلاب محمد محمود زغلول، أحمد عشماوي السيد، عبدالله أحمد زمز، محمد محمود مصطفى، ومشرفة الوفد ابتسام ابراهيم

وحصلت الفرق الفائزة في مسابقة الهاكاثون على جوائز مالية بإجمالي 90 ألف جنيه، مُقدمة من جامعة بنها كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم.