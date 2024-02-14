التعامل الفوري مع حالتي انقلاب سيارتين محملتين بالرمال بمحور "شبين الكوم - طملاي"

وجه وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف، بالتعامل الفوري مع انقلاب سيارتين محملين بالرمال على طريق شبين الكوم طملاي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتعامل الفوري مع حالات الطوارئ، وبناءا على تعليمات وحيد عبد ربه رئیس مرکز ومدينة منوف بتكثيف حملات النظافة العامة والتجميل بقرى المركز.

وانتقل محمد العربي نائب رئيس المركز والمدينة لموقع الحادث ومتابعة التعامل الفوري مع حالتى انقلاب سيارتين محملتين بالرمال بمحور شبين الكوم-طملاى بشبشير طملاي ومنشآة سلطان حيث تم رفع الرمال من الطريق بمعدات الوحدات المحلية بطملاي ومنشآة سلطان وتيسير الحركة المرورية على المحور، في حضور رؤساء الوحدتين.