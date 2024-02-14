أهالي قرية كوم الضبع بالمنوفية يشيعون جثمان طالبة إعدادي لقيت مصرعها خنقا بالغاز

شيع أهالي قرية كوم الضبع جثمان فتاه لقيت مصرعها اختناق بالغاز بقرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وخيم الحزن على القرية لوفاة الطالبة والتي تتمتع بطيب الخلق وحاملة لكتاب الله، ومقيده بالصف الثالث الإعدادى وعمرها ١٤عاما.

تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور يفيد وصول س، م، ف طالبة بالمرحلة الإعدادية وفشلت محاولات إنقاذ حياتها بعد تعرضها الاختناق بسبب ترسيب غاز داخل منزلها.



كانت قد استخرجت أسرة الفتاه تصاريح الدفن والأوراق المطلوبة لدفن الجثمان عقب تحرير مركز الشرطة محضر بالواقعه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث. داعين المولى بالصبر والغفران اَلااسرتها.

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد تمكنت مباحث مركز الباجور التابعة لمدرية أمن المنوفية من القبض على مسجل خطر له معلومات جنائية وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

وتبين ان المتهم يدعي "ع، ج، ع، ع" يبلغ من العمر 43عام ومقيم قرية بي العرب ولة معلومات جنائية، وبمواجته اعترف قيامه مزاولة النشاط الاجرامي بعد أن وجد بحوزته، ١٤٧ فرش حشيش تزن ٢٩ كيلوا، و500جرام من مسحوق الايس المخدر وبندقية و11طلقة خرطوش ومبلغ مالي14000جنية حصيلة الاتجار.

وتم تحرير محضر رقم 633جنح الباجور لسنة 2024، كما تم ابلاغ جهات التحقيق مباشرة التحقيق في الواقعه والتي أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.