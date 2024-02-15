جامعه المنوفية تصعد للتصفيات النهائية بمبادرتين ضمن "إبداع 12"

صعدت للتصفيات النهائية بمبادرتي "الصيدلية الخيرية" و"Don't walk alone"، ضمن التصفيات التمهيدية في مسابقة إبداع 12 في مجال المبادرات المجتمعية، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستوى الجامعات المصرية والمعاهد العليا، والأكاديميات الحكومية.

وقال الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، إن مسابقة المبادرات المجتمعيه تهدف إلى تمكين الطلاب من توفير حلول جذريه مبتكرة للمشكلات المجتمعية، كما إنها تساعد على رفع الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية بين طلاب الجامعة، مشيرا إلى أن جامعة المنوفية هي الجامعة الوحيده التي فاز فيها مبادرتين على مستوى 42 جامعة ومعهد وصعدت للتصفيات النهائية في مسابقة إبداع 12.

وأوضح الدكتور محمد شاهين، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، أن المبادرات الفائزة وهي مبادرة الصيدلية الخيرية بكلية الطب وتضم الطلاب محمد عادل ومحمد سامي وبسمة سعد وأحمد عربي وبسمة جمال، أما فريق مبادرة Don't walk alone، بضم الطلاب أمنية بشير وإنجي فارس وزياد خالد وسلمى أحمد وعمر هاني، وأشرف على المسابقة أمل الصاوي مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية.

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد أصدر الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية قرارا بتشكيل وحدة حقوق الإنسان بجامعة المنوفية الأهلية برئاسته وعضوية الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمى لجامعة المنوفية الأهلية، والدكتور إبراهيم هاشم، عميد قطاع الهندسة والعلوم الفيزيقية، والدكتور أشرف بلبع، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة المنوفية الأهلية، والدكتور عاطف الفقى، وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية منسقا ومديرا للوحدة.

أوضح الدكتور أحمد القاصد أن إنشاء الوحدة يأتى فى إطار تفعيل بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لترسيخ حقوق الإنسان بجميع مؤسسات الدولة، وتوجيهات وزارة التعليم العالى لإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالجامعات ومتابعة تطبيق معايير حقوق الإنسان ونشر الثقافة القانونية وترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومفاهيم الديمقراطية لدى طلاب الجامعة، لذا يتم تدريس مقرر حقوق الإنسان بجميع الكليات وذلك لتوعية الطلاب وتعزيز وتنمية الوعى القانوني للطالب بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستورًا وقانونًا.