محافظ المنوفية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة "100 مليون شجرة"

وجّه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية والتأكد من اتخاذ جميع التدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها، وضرورة المتابعة المستمرة لها ورعايتها لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منها، مشيرًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ أعمال المبادرة، مثمنا الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، والحد من التلوث، بما يسهم في توفير رئة خضراء، وخلق بيئة صحية نظيفة.

يتم ذلك في إطار جهود محافظة المنوفية للمضي قدمًا وبمعدلات إنجاز سريعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات الحكومية بأشجار الزينة والمثمرة لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

على صعيد آخر منفصل، كان قد كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن إزالة 302 حالة تعدٍ، تنوعت ما بين إزالات لبناء دون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ(22)، والتي انطلقت في 27 يناير الماضي، جاء ذلك وفق تقرير غرفة العمليات المركزية بالديوان العام عن جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ(22) لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

ووجّه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ22، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس أو تهاون تطبيقًا لنصوص القانون وحرصا على حقوق الدولة.

يذكر أن الموجة الـ22 جارٍ تنفيذها على 3 مراحل، المرحلة الأولى بدأت عملها في 27 يناير الماضي ومستمرة حتى 16 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية ستبدأ عملها في 24 فبراير وحتى 15 مارس القادم، أما المرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس القادم وحتى 12 أبريل 2024.