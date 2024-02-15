محافظ المنوفية يوافق على زيادة الحد الأقصى للقروض الميسرة لـ300 ألف جنيه

أعلنت محافظة المنوفية شروط الحصول على قروض تصل إلى 300 ألف جنيه بفائدة 7% فقط في ضوء الأهمية الكبرى للمشروعات الصغيرة لرفع مستوى الدخل للشباب والمرأة المعيلة، وتطويرا لمشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية لتحقيق الهدف من إنشائه بفاعليه.

ووافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات ليصل إلى 300 ألف جنيه، ورفع الأسقف الائتمانية لجميع المشروعات مع الإبقاء على نفس فترة السداد سنتين ونصف، وبنفس الفائدة المقررة لها 7% فقط.

و حددت محافظة المنوفية نوع التمويل كالآتي:-

أولا: مشروعات الإنتاج الحيواني

الحد الأقصى للتمويل مشروعات تسمين العجول 200 ألف جنيه، مشروعات الأغنام والماعز والمناحل بحد أدنى 5000 وبحد أقصى 10000 جنيه.

ثانيا المشروعات المنزلية التجارية والانتاجية، بحد أدنى 10000 وحد أقصى 150 ألف جنيه

ثالثا المشروعات الانتاجية والورش الحرفية ذات الرخصة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بحد أدنى 150 ألف جنيه وحد أقصى 300 ألف جنيه،

رابعا المشروعات الخدمية والتجارية ذات الرخصة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية يتم تمويليها بحد أقصى 200 ألف جنيه

خامسا: المشروعات المتنوعة والآلات والمعدات والميكنة الزراعية والتروسيكل، طبقا لعرض السعر المقدم وبحد أقصى 15000جنيه.

أما الشروط الواجب استيفاؤها طبقا لتعديل الأسقف الائتمانية فهى كالآتي:-

مطلوب ضامن واحد لكل قرض ممول بحد أقصى 100 ألف جنيه، مطلوب 2 ضامن لكل قرض تزيد قيمته عن 110 ألف جنيه حتى 300 ألف جنبه ويشترط أن يكون أحدهما موظف حكومي.

وكذلك وجود رخصة دائمة أو مؤقتة، طول مدة القرض مع وجود إقرار من المقترض بتجديد الرخصة دوريا في حال كون الرخصة مؤقتة.