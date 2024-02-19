الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي وفد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بـ"الوزراء"

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام وفد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء، وذلك على هامش تنفيذ قافلة طبية شاملة متعددة التخصصات بمركزى تلا وأشمون لمدة 4 أيام بدءا من اليوم الاثنين وحتى نهاية الأسبوع  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتقديم خدمات صحية أفضل لأهالينا بقرى الريف المصرى.


ويتم ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الطبية والصحية للأسر والفئات الأولى بالرعاية  للحد من آلامهم ومعاناتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.


رحب المحافظ بالحضور على أرض المنوفية، مشيدا بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم، موجها بتذليل كافة العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة لتلك القوافل لتحسين مستوى الخدمة للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن بقرى الريف المصرى وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، وقد أهدى أعضاء الوفد درعا تذكاريا لمحافظ المنوفية تقديرا للتعاون المثمر والبناء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وانطلقت اليوم القافلة الطبية المجانية بمقر الوحدة الصحية بقرية طوخ دلكة مركز تلا وذلك بالتنسيق والتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء وتستمر على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، ويومى الأربعاء والخميس الموافق 21 و22 من فبراير الحالي بمركز أشمون لتقديم خدمات صحية أفضل لأهالينا بقرى الريف المصرى، وتضم القافلة تخصصات (عظام – باطنة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة) فضلا عن عن قافلة رمد متكاملة ويتم الفحص والكشف بالمجان على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي.

محافظ المنوفية اللجنه الطبيه العليا بمجلس الوزراء قوافل مجانية قوافل طبية بمركزي تلا وأشمون

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