الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لتطهير الشبكات.. "مياه المنوفية" تعلن قطع المياه عن مدينة شبين الكوم غدا

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غدًا الاثنين، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 2 ظهرًا،من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بالمواطنين وأصحاب المخابز، ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة. 

 تنفيذ سلسة من الحملات التوعوية الهادفة إلى رفع وتعزيز الوعي المائي

وعلى صعيد آخر، كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قد نفذت سلسة من الحملات التوعوية الهادفة إلى رفع وتعزيز الوعي المائي بمختلف مراكز المحافظة،  من خلال إلقاء الضوء على أهمية اتباع السلوكليات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي.

وأشار الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية إلى أن تلك الحملات استهدفت مختلف الفئات العمرية بقرى ومدن المحافظة، لافتًا إلى تنوع الأنشطة المنفذة لتشمل: قوافل مائية، حملات طرق أبواب، استطلاعات رأي ميدانى، ورش سباكة خفيفة للسيدات، توزيع مطبوعات للتوعية المائية، أنشطة تفاعلية، حملات مباشرة مع الجمهور،وقوافل طبية،وندوات توعية بالتعاون مع قصر ثقافة المنوفية

الأماكن التي شملتها الحملة

وأضاف نفذ فريق التوعية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والهيئة العامة لقصر الثقافة ومديرية الصحة بالمنوفية تلك الحملات بقري عزبه ناصف - المقاطع - اشليم - جروان - بالمشط بمراكز قويسنا والباجور ومنوف السادات والشهداء  لتعريف المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

كما اختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي.

محافظة المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية قطع المياه غدا مدينة شبين الكوم الاثنين

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