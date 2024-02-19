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محافظات

الشيخ أحمد أبوخطوة.. حكاية "ابن منوف" الذى أسر القلوب بجمال صوته فى تلاوة القرآن

الشيخ المبتهلين أحمد
الشيخ المبتهلين أحمد أبو خطوه

خطف القلوب بعذوبة صوته في تلاوة القرآن والإنشاد والابتهالات، وكان مميزًا وذاع صيته ليس في محافظة المنوفية فقط  بل على مستوى الجمهورية، رغم صغر سنه.

منَّ الله على الشيخ أحمد مشحوت عبدالشافي أبوخطوة، المقيم بقرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف، بختم القرآن الكريم في سن 14 عامًا. وواصل مسيرته العلمية حتى تخرج في كلية الدرسات الإسلامية بالقاهرة، واعتمد بإذاعة القرآن الكريم عام 2017.

قال الشيخ أحمد أبوخطوة، لـ"الدستور"، إن مثله الأعلى في الابتهالات هو الشيخ محمد عمران والشيخ طوبار والشيخ النقشبندي والشيخ طه الفشني، أما في تلاوة القرآن الكريم فتأثر بالشيخ شعبان الصياد.

وأشار إلى أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، يستعين بالمبتهلين وصغار القرّاء في الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى، مما يتيح للقراء والمبتهلين الابتهال في المساجد الكبرى.

ولفت إلى أن أمنيته هي خدمة القرآن الكريم، وأن ينال بركته وفضله، موجهًا الشكر لوالده الذي كان يشجعه على حفظ القرآن الكريم ويذهب به دومًا إلى القنوات التليفزيونية حتى يكون قدوة لأصدقائه في حفظ وتجويد القرآن الكريم.

محافظة المنوفية الشيخ أحمد أبو خطوه المبتهل حافظ لكتاب الله ومبتهل قرية زاوية رزين

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