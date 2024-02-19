"العليا للانتخابات" تدعو "مهندسي المنوفية" للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي.. الجمعة

دعت اللجنة العليا للانتخابات، نقابة المهندسين لحضور انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين يوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024 بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء بمقر نقابة المهندسين بمحافظة المنوفية 23 ش جمال عبد الناصر بشبين الكوم وحتى لا يبطل الصوت الانتخابي.

ويتم اختيار الأعداد وفقا لكل شعبة مقيد بها المهندس:-

أولا: مجالس الشعب الهندسية



الشعب الهندسية: (الكهربية –المدنية -الميكانيكية -المعمارية) مطلوب لكل مجلس شعبه:

5 مهندس ممن على تخرجهم أكثر من 15 سنة.

2 مهندس ممن مضي على تخرجهم اقل من 15 سنة.

شعبة هندسية:- تعدين وبترول وفلزات-الكيميائية والنووية -صناعه الغزل والمنسوجات مطلوب:-



3 مهندس ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة

2 مهندس ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة حتى لا يبطل الصوت الانتخابي يتم اختيار الأعداد وذلك وفقا لكل شعبة.



ثانيا:- مجلس النقابة الفرعية بالمنوفية مطلوب 7 أعضاء في التخصصات التالية

شعبة كهرباء 5، شعبة ميكانيكا 1، شعبة مدني 1

ضوابط المشاركة في انتخابات نقابة المهندسين في المنوفية

تجرى إجراء الانتخاب يتم طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974م وتعديلاته والنظام الداخلي

-الحضور شخصي ولا يجوز التوكيل كما يجب

-إحضار بطاقة الرقم القومي وكارئية عضوية النقابة

-التوجة لموظف التسجيل الإلكتروني لإثبات -الحضور وطباعة إيصال التسجيل ثم تقديمه إلى لجنة الانتخابات

ويحق لجميع أعضاء النقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى عام 2022م. حق التصويت طبقا للمادة 13 من قانون نقابة المهندسين والمهندسين فوق سن الستين وهم (المعاشات).