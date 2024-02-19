محافظ المنوفية يطمئن على حالة المرضى الفلسطينيين بمستشفى شبين الكوم التعليمى

زار اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، المرضى الفلسطينيين المتواجدين داخل مبنى الطوارئ بمستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقي العلاج اللازم بعد تحويلهم.

واطمأن المحافظ على المرضى، مؤكدًا أن الدولة المصرية بكل أجهزتها تقدم يد العون للمصابين الفلسطينيين.

وتحدث مع المرضى الفلسطينيين، حيث طلبوا وسيلة تواصل مع ذويهم في غزة، وكلف بتوفير ذلك عن طريق أحد الموظفين بالمحافظة، والذي سيكون متواجدًا بصفة يومية معهم لتحقيق التواصل.



وحاول أن يخفف الضغط الذي تعرض له المرضى الفلسطينيون وما شاهدوه من قبل، وتحاور مع إحدى السيدات الحوامل المرافقة لابنتها، وقال لها: "ولادتك هتكون في مصر وتسمي البنت مصر".



ووصل عدد من الحالات المرضية الفلسطينية إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية للعلاج تحت إشراف طبي كامل من أطباء المستشفى، في ظل اهتمام بالغ من إدارة المستشفى.



واستقبل مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية عددًا من الحالات المرضية من أهالي فلسطين ويخضعون حاليًا للعلاج تحت إشراف طاقم طبي كامل من أطباء المستشفى، وذلك وسط تعاطف كبير واهتمام بالغ من إدارة المستشفى بالمرضى والمرافقين.