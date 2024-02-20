الثلاثاء 20 فبراير 2024
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مصر

وكيل "تعليم بني سويف" يبحث آليات وخطة العمل في الفترة المقبلة

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم ببني سويف هاني عنتر

أكد وكيل وزارة التعليم ببني سويف هاني عنتر، تضافر الجهود المبذولة من جميع أطراف المنظومة التعليمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحقيق أفضل النتائج، وتنفيذ الخطط والأهداف المرجوة للنهوض بالعملية التعليمية.

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جاء ذلك خلال لقائه مع مديري عموم الديوان، بحضور وكيل المديرية الدكتور هاني رجائي، ومدير عام التعليم العام محمد رمضان، وأمين مدير عام الشؤون التنفيذية الدكتور ربيع محمد، ومدير عام التعليم الفني المهندس كامل أبو طالب، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية عمر سيد، ومدير إدارة الأمن أشرف محمود؛ لبحث آليات وخطة العمل في الفترة المقبلة.

وأشار وكيل التعليم ببني سويف، إلى تواصله المستمر على مدار الساعة ومتابعة العملية التعليمية لحظة بلحظة، لتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات.

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وشدد على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، والعمل على توفير بيئة جيدة لإنجاز العمل من خلال العمل المؤسسي، موجها بتوفير كافة الإمكانات لدفع عجلة العمل والتيسير على المواطنين.

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