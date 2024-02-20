الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات اليوم

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/2/20

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعارالعملة الأوروبية "اليورو" تراجعا في الشراء والبيع بقيمة 3 قروش في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية. 

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.09 جنيه للشراء و33.25 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.20 جنيه للشراء، و33.37 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.21 جنيهًا للشراء، و33.37 جنيه للبيع.

كما شهد الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 7 - 9 قروش في الشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية.

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سعر الدولار اليوم الإثنين 19-2-2024 في التعاملات المسائية

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.68 جنيه للشراء و38.87 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.80 جنيه للشراء، 38.99 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.86 جنيه للشراء 39.05 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.26 جنيه للشراء و100.16 جنيه للبيع.. وفقا للبنك الأهلي.

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