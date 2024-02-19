الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين 19-2-2024 في التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

ارتفعت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من المواطنين المسافرين إلى الخارج عن السؤال عن سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024، حيث يعد سعر الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير حركة أسعار السلع في الأسواق في مختلف دول العالم.

كم سعر الدولار اليوم الإثنين؟

ننشر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2024 خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

«الدستور» يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر اليوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024 خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 19-2-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في منتصف التعاملات

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024 شهدت استقرارًا مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو بلغ 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بلغ 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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