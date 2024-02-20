الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الحديقة النباتية التاريخية بأسوان تستقبل الشباب العربي بالمنتدى البيئي للأمن المائي والغذائي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

استقبلت الحديقة النباتية بأسوان "جزيرة النباتات" 300 شاب وفتاة من 10 دول عربية من الشباب المشارك في المؤتمر الـ12 الذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة حتى يوم 22 من الشهر الجاري بمدينتي أسوان والأقصر، بعنوان "الماء والأمن الغذائي.. قضايا حياة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومظلة جامعة الدول العربية واليونسيف ووزارة البيئة واكساد.

وقدم الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان شرحا تفصيليا لأعضاء المنتدى حول أهم ماتتميز به الحديقة النباتية، حيث تضم العديد من ألأنواع النباتية التي لامثيل لها في حدائق أخرى بمصر، كما أنها تعد أحد المعالم السياحية والمزارات المهمة في أسوان بسبب موقعها المتميز الفريد (كجزيرة وسط النيل يجاورها جبل غنى بالأثار الفرعونية) مع تعدد وتنوع نباتاتها التى تجذب إليها الزائرين، وكذلك هي حديقة بحثية، كما أنها أيضًا تعتبر حديقة عامة للمصريين والأجانب.

وفد متعدد الجنسيات يزور الحديقة النباتية بأسوان

وقال الدكتور عمرو "إن زيارة اليوم تعد أحد الفعاليات الأساسية التي نستقبلها كل عام ونرحب دائما بالمنتديات والمؤتمرات التي يعقدها الاتحاد العربي للشباب والبيئة برئاسة الدكتور ممدوح رشوان.. فزيارة الحديقة النباتية دائما ما تكون جزء أساسي من برنامج المنتدى ويحرص الشباب على التقاط الصور التذكارية بها والتعرف على التنوع البيولوحي الفريد الذي تحتويه" مضيفا "نحرص على عقد العديد من ورش العمل عن البيئة والتغيرات المناخية".

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة ورئيس المنتدى، أهمية زيارة وفد المنتدى للحديقة النباتية بأسوان التي تعد متحفا طبيعيا ينمو فيها العديد من النباتات الأستوائية وتحت الأستوائية، لافتا إلى أن الاتحاد سيسعى إلى عقد لقاء متخصص عن التنوع البيولوجي بحديقة النباتات الفترة القادمة.

txt

وزيرة البيئة تبحث سبل التعاون الثنائى فى الاستثمار البيئى والمناخى مع السفير الهولندى بالقاهرة

وأشار رشوان إلى أنه من المقرر أن تستكمل فعاليات وجلسات المنتدى في وقت لاحق اليوم بمدينة الأقصر بحضور كوكبة من العلماء والأكاديميين، حيث سيتم تنظيم ورش عمل بمكتبة الأقصر العامة، وزيارة لغابة الأشجار، وزيارات تراثية وتعليمية لمعبد الأقصر ومعبد الكرنك ومعابد البر الرئيسي الغربي.

الحديقة النباتية بأسوان جزيرة النباتات الاتحاد العربي للشباب والبيئة بمدينتي أسوان والأقصر الماء والأمن الغذائى وزارة البيئة واليونسيف

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

حواديت لميس

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

الأكثر قراءة

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كشف غموض رضيع قطور الجدة حاولت إخفاء جريمة ارتكبتها حفيدتها مع خطيبها

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة