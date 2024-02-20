الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجارديان تبرز استئناف واشنطن دعمها لأوكرانيا في حال إقرار الكونجرس تمويلا جديدا

زيلينسكي
زيلينسكي

سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على اعتزام الولايات المتحدة استئناف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا في حال إقرار الكونجرس الأمريكي لحزمة جديدة من التمويل تصل قيمته 60 مليار دولار وذلك في محاولة لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية.

وأشار كاتب المقال إدوارد هيلمور إلى أن الحزمة الجديدة من المساعدات -وفقًا لتقرير إعلامي صادر عن البيت الأبيض- سوف تشمل صواريخ تكتيكية بعيدة المدى والتي بإمكانها استهداف مواقع داخل شبه جزيرة القرم التي تقع داخل الأراضي الروسية.

القاهرة الإخبارية: العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا أصبحت مسألة حياة أو موت لبوتين

وأوضح المقال أن الصواريخ الجديدة يبلغ مداها حوالي 300 كيلومتر وتستطيع حمل قنابل عنقودية بما يتيح الفرصة للقوات الأوكرانية أن تستهدف مواقع داخل شبه جزيرة القرم.

ولفت المقال إلى تصريحات صحفية أدلى بها اثنان من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضا ذكر اسميهما يؤكدان فيها أن الحزمة الجديدة من المساعدات سوف تشمل أنواعا مختلفة من الصواريخ التكتيكية من طراز "أتاكمس" في حال موافقة مجلس النواب الأمريكي على الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والتي يمنع تمريرها النواب من الحزب الجمهوري داخل المجلس.

وأشار المقال إلى أن تلك التصريحات من جانب الإدارة الأمريكية تأتي في أعقاب تصريحات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي التي يؤكد فيها أن القوات الروسية تستغل تراجع المساعدات العسكرية لقواته لتحقيق مكاسب عسكرية في أرض المعركة.

وأوضح زيلينسكي في تصريحاته أن قواته تعاني بالفعل من صعوبات وتحديات كبيرة في ساحة القتال في ظل التفوق الروسي في مواقع عديدة على خطوط المواجهة لاسيما في ظل النقص الحاد في الأسلحة والعتاد الذي تعاني منه القوات الأوكرانية.

وأشار المقال إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين يقولون فيها إنه من المرجح أن تطالب الولايات المتحدة حلفاؤها من دول حلف شمال الأطلنطي (الناتو) إمداد أوكرانيا بتلك الصواريخ التكتيكية على أن تقوم واشنطن بتزويد تلك الدول بهذا الطراز من الصواريخ لاحقًا.

txt

أكبر انتصار لبوتين.. روسيا تقترب من هدفها الاستراتيجي في معركة أوكرانيا

وسلط المقال الضوء في هذا السياق على تصريحات وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف التي يقول فيها أن سقوط مدينة أفدييفكا في أيدي القوات الروسية مؤخرا يعكس مدى أهمية حصول قواته على تلك الصواريخ بعيدة المدى من أجل تحطيم تشكيلات روسيا العسكرية.

ونوه المقال في الختام إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي يؤكد فيها أن إمداد أوكرانيا بذلك الطراز من الصواريخ لن يفيدها بحال من الأحوال، إلا أنه سوف يفاقم من معاناة الأوكرانيين، موضحا أن الصواريخ المزمع تقديمها لأوكرانيا لن تغير من موقف القوات الأوكرانية في ساحة القتال.

الولايات المتحدة الكونجرس الأمريكي التمويل القوات الأوكرانية القوات الروسية صواريخ تكتيكية

مواد متعلقة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

مدينة الدماء.. 100 يوم من التوحش تحت وطأة الاحتلال في غزة (ملف خاص)

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

«تقنيات حارقة».. «الدستور» تحقق: كيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعى فى حرب غزة؟

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

الأكثر قراءة

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كشف غموض رضيع قطور الجدة حاولت إخفاء جريمة ارتكبتها حفيدتها مع خطيبها

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة