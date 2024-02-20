الجارديان تبرز استئناف واشنطن دعمها لأوكرانيا في حال إقرار الكونجرس تمويلا جديدا

سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على اعتزام الولايات المتحدة استئناف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا في حال إقرار الكونجرس الأمريكي لحزمة جديدة من التمويل تصل قيمته 60 مليار دولار وذلك في محاولة لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية.

وأشار كاتب المقال إدوارد هيلمور إلى أن الحزمة الجديدة من المساعدات -وفقًا لتقرير إعلامي صادر عن البيت الأبيض- سوف تشمل صواريخ تكتيكية بعيدة المدى والتي بإمكانها استهداف مواقع داخل شبه جزيرة القرم التي تقع داخل الأراضي الروسية.

وأوضح المقال أن الصواريخ الجديدة يبلغ مداها حوالي 300 كيلومتر وتستطيع حمل قنابل عنقودية بما يتيح الفرصة للقوات الأوكرانية أن تستهدف مواقع داخل شبه جزيرة القرم.

ولفت المقال إلى تصريحات صحفية أدلى بها اثنان من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضا ذكر اسميهما يؤكدان فيها أن الحزمة الجديدة من المساعدات سوف تشمل أنواعا مختلفة من الصواريخ التكتيكية من طراز "أتاكمس" في حال موافقة مجلس النواب الأمريكي على الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والتي يمنع تمريرها النواب من الحزب الجمهوري داخل المجلس.

وأشار المقال إلى أن تلك التصريحات من جانب الإدارة الأمريكية تأتي في أعقاب تصريحات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي التي يؤكد فيها أن القوات الروسية تستغل تراجع المساعدات العسكرية لقواته لتحقيق مكاسب عسكرية في أرض المعركة.

وأوضح زيلينسكي في تصريحاته أن قواته تعاني بالفعل من صعوبات وتحديات كبيرة في ساحة القتال في ظل التفوق الروسي في مواقع عديدة على خطوط المواجهة لاسيما في ظل النقص الحاد في الأسلحة والعتاد الذي تعاني منه القوات الأوكرانية.

وأشار المقال إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين يقولون فيها إنه من المرجح أن تطالب الولايات المتحدة حلفاؤها من دول حلف شمال الأطلنطي (الناتو) إمداد أوكرانيا بتلك الصواريخ التكتيكية على أن تقوم واشنطن بتزويد تلك الدول بهذا الطراز من الصواريخ لاحقًا.

وسلط المقال الضوء في هذا السياق على تصريحات وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف التي يقول فيها أن سقوط مدينة أفدييفكا في أيدي القوات الروسية مؤخرا يعكس مدى أهمية حصول قواته على تلك الصواريخ بعيدة المدى من أجل تحطيم تشكيلات روسيا العسكرية.

ونوه المقال في الختام إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي يؤكد فيها أن إمداد أوكرانيا بذلك الطراز من الصواريخ لن يفيدها بحال من الأحوال، إلا أنه سوف يفاقم من معاناة الأوكرانيين، موضحا أن الصواريخ المزمع تقديمها لأوكرانيا لن تغير من موقف القوات الأوكرانية في ساحة القتال.