الثلاثاء 20 فبراير 2024
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مصر

محافظ شمال سيناء: إنشاء منطقة لوجستية فى رفح لتخفيف تكدس شاحنات المساعدات

محمد عبدالفضيل شوشة
محمد عبدالفضيل شوشة

قال محافظ شمال سيناء، محمد عبدالفضيل شوشة، إنه جرى إنشاء منطقة لوجستية في مدينة رفح المصرية؛ لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية المخصصة لسكان قطاع غزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة في مدينة العريش وعلى الطرق المؤدية لرفح، بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ شمال سيناء، وفقا لبيان المحافظة، اليوم الثلاثاء، وفدًا من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، برئاسة النائب آدم سميث، في مطار العريش الدولي، وذلك بحضور السفيرة الأمريكية في القاهرة هيرو مصطفى.

جهود مصر فى استقبال المساعدات الإنسانية

ورحب المحافظ بالوفد الأمريكي، مستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحافظة، وإدخالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

وأشار المحافظ إلى قيام المحافظة باستقبال تلك المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات (برية، بحرية، جوية).

وقال إنه يجري تخزين المساعدات التي تصل إلى شمال سيناء في عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وإدخالها تباعًا إلى قطاع غزة بالتنسيق بين جمعية الهلال الأحمر المصري ونظيرتها الفلسطينية ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، طبقا للاحتياجات الملحة في القطاع.

بدوره، أكد آدم سميث، زعيم الأقلية بلجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، أن زيارته إلى شمال سيناء تأتي ضمن جولة يقوم بها في منطقة الشرق الأوسط بدأها بمصر، حيث التقى عددا من المسئولين المصريين خلال زيارته القاهرة، لافتا إلى أن زيارته إلى محافظة شمال سيناء ستتضمن تفقد مخازن المساعدات في مدينة العريش، وزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام، وزيارة معبر رفح البري.

محمد عبد الفضيل منطقة لوجستية رفح المصرية الإغاثية المخصصة سكان قطاع غزة الهلال الأحمر المصري

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