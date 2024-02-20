"عرب سات" يكرم رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي

كرم رئيس شركة (عرب سات) المهندس الحميدي العنزي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي؛ نظير مجهوداته الكبيرة في دعم العمل بالاتحاد وأيضًا أكاديمية التدريب، بالإضافة إلى التطور الكبير للاتحاد تحت رئاسته، وذلك على هامش توقيع أكبر بروتوكول للتعاون بين اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي و(عرب سات).



وتضمن البروتوكول دعم التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأن تقوم شركة (عرب سات) بدعم ورعاية مهرجان التليفزيون، والذي يقيمه الاتحاد قريبًا.



وأعرب الدكتور عمرو الليثي عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مؤكدًا أنه من أهم وأكبر الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد مع مؤسسة كبيرة وعريقة مثل "عرب سات"، ونتطلع إلى إقامة وتنظيم مهرجان تليفزيوني كبير مع الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة في هذا المجال، حيث تتولى دعم ورعاية المهرجان، كما نسعى إلى الترويج لـ (عرب سات) في الـ 57 دولة عربية وإفريقية.



من جانبه، أشاد المهندس الحميدي العنزي، ببروتوكول التعاون، وأن الدكتور عمرو الليثي شريك استراتيجي، ونطلع إلى التعاون في كافة المجالات الإعلامية والتدريب والهندسية، من أجل ضمان الوصول بصورة وجودة عالية إلى كل الدول الـ 57 التابعة للاتحاد.



يأتي توقيع البروتوكول على هامش مشاركة اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، بمعرض مستقبل الإعلام " فومكس" بالرياض.