رئيس إندونيسيا: مصر الشريك المحوري لبلادنا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

وصف رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، مصر بأنها "الشريك المحوري" لبلاده في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جاء ذلك خلال مراسم تسليم السفير ياسر الشيمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية أندونيسيا، أوراق اعتماده سفيرًا لدى جاكرتا إلى الرئيس الإندونيسي.

وطلب رئيس جمهورية إندونيسيا، نقل خالص تحياته وتقديره إلى أخيه الرئيس عبد الفتح السيسي.

وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات بين البلدين، واهتمامه الكبير بتطوير علاقات التعاون بينهما، موكدًا حرصه على استمرار التواصل والتنسيق؛ تعزيزًا للمصالح المصرية الإندونيسية.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم /الثلاثاء/ - أن السفير المصري نقل لرئيس جمهورية إندونيسيا تحيات وتقدير الرئيس السيسي وتمنياته لشعب وحكومة إندونيسيا بمزيد من التقدم والازدهار.

وأشار السفير المصري إلى العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، معربا عن تطلعه للعمل مع المسئولين الاندونيسيين لخدمة المصالح المشتركة.

كما أكد اهتمامه بالتنسيق والتعاون الدائم فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبالدعم المتبادل بين البلدين في إطار المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية.