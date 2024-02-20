الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي بعض الأسر الأولى بالرعاية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، في لفتة إنسانية طيبة واستجابة فورية لاستغاثتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، أسرة إحدى الحالات الإنسانية بسنتريس بمدينة أشمون تبلغ من العمر 18 عامًا وتعاني من ضمور كلي بالعضلات.

وعلى الفور قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم للأسرة لضمان حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لذوى الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة والاستماع إلى مطالبهم وبحث الحلول المناسبة لها.


والتقى المحافظ أيضًا عددًا من الحالات الإنسانية الأولى بالرعاية للاستماع إلى مطالبهم، عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية أمس الاثنين، لافتتاح معرض "أهلًا رمضان" بشبين الكوم، حيث أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ومواد غذائية ولحوم لمواطن من ناحية البتانون بمركز شبين الكوم  نظرًا لظروفه المعيشية والاجتماعية الصعبة، فيما وجه إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بإتخاذ اللازم تجاه طلب مواطن بناحية الراهب بمركز ومدينة شبين الكوم والعرض عليه.

وكلف المحافظ بإيجاد فرصة عمل بالقطاع الخاص لمواطن من ناحية شبرا قبالة بمركز قويسنا لمساعدته على تحمل أعباء  الحياة المعيشية.

محافظة المنوفية فتاة ضمور العضلات سنتريس محافظ المنوفية لقاء المواطنين

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